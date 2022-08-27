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وزير التعليم: مستمرون فى التطوير وإعادة النظر بآليات التنفيذ ليصل المدرسة

السبت، 27 أغسطس 2022 02:07 م
وزير التعليم: مستمرون فى التطوير وإعادة النظر بآليات التنفيذ ليصل المدرسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة حريصة على دور الصحفيين والإعلاميين، قائلا "هنشتغل مع بعض وسوف نمدكم بالمعلومات وستكون هناك تغذية دورية بالمعلومات، قائلا: تطوير التعليم مستمر وهذا التطوير خطة دولة ولكن التنفيذ على أرض الواقع قد يحتاج إلى إعادة النظر، ولا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير ولا بد من أن يصل إلى المدرسة وجزء من المقاومة التى كانت تحدث عدم وصول التطوير إلى أرض الواقع، متابعا: المعرفة تضاعفت فى ظل التحول الرقمى فى ظل وجود التابلت مع الطلاب.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال لقاء مع صحفيى ملف التعليم فى عدد من الصحف، أنه سيتم دمج المواد الرقمية المعرفية مع البرامج الدراسية داخل المدرسة بآليات على الأرض، لافتا إلى أنه سيناقش هذه التفاصيل مع مديرى المديريات غدا فى اجتماعه معهم، مشددا على أنه على جميع القيادات فى الإدارات التعليمية والمديريات ركوب قطار التطوير.
 
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن مناهج الصف الخامس الابتدائى أوشك على الانتهاء ولا يعنى تخفيف المناهج أن الوزارة معترضة عليه، بل لابد وأن يواكب المنهج الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مشددا على أنه لا عودة للوراء تتعلق بالتطوير ولا بد من خلق قناعات لدى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

وزير التربية والتعليم

رضا حجازى

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