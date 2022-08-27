وزير التعليم: تدريبات فنية ورياضية لمن يجتاز امتحان القبول بمسابقة الـ30 ألف معلم

كتب ــ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن الوزارة نجحت فى الحصول على موافقة بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى المدارس، موضحا أنه من يجتاز الاختبار سيحصل على تدريبين فنى ورياضى، موضحا أن شروط المسابقة تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم إعادة النظر فى المسابقات الأخرى، باقى الـ120 ألف خلال السنوات المقبلة.

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مواعيد عقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، نقدم فى التقرير التالى مواعيد الامتحانات حسب المحافظة:

ـ تبدأ غدا الأحد الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة.

ـ تليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس.

ـ يتم امتحان المتقدمين بمحافظة القليوبية 30 أغسطس.

ـ والمنوفية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر.

ـ محافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

ـ يجرى امتحان المتقدمين من محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

ـ يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر.

ـ المتقدمين من محافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر.

ـ تليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر.

ـ ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر.

ـ الشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر ثم سوهاج 17 سبتمبر.

ـ تعقد اختبارات المتقدمين من محافظة كفر الشيخ 18 سبتمبر.

ـ محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر.

ـ تجرى امتحانات المتقدمين من محافظتى دمياط والفيوم 20 سبتمبر.

ـ تعقد امتحانات المتقدمين من محافظة المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

ـ عقد اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر.

ـ محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر.

ـ تعقد اختبارات المتقدمين بمحافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر.

ـ يجب على المتقدمين الاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/

ـ عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل مقر الامتحانات.

ـ فى حالة ضبط تليفون محمول سيتم إلغاء الامتحانات للشخص المتقدم.

ـ تشمل الاختبارات: الكفايات السلوكية والكفايات اللغوية والكفايات التكنولوجية والمعرفية بجانب اختبارات في التخصص.

ـ التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية.

ـ الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.