ننشر خريطة فصل الكهرباء عن قرى بيلا بالتناوب لمدة 3 أيام بسبب الصيانة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربي عن بعض القرى التابعة لمركز بيلا، لإجراء بعض أعمال الصيانة الأسبوعية، لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، خلال الفترة من يوم الأحد 28 أغسطس الجاري حتى يوم الثلاثاء 30 من نفس الشهر.

وأوضحت شركة الكهرباء بكفر الشيخ في بيانها، اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة والتي سيفصل التيار الكهربائي عنها؛ نظرًا لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفًقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأضاف البيان، أنه سيتم قطع الكهرباء يوم الأحد 28 أغسطس عن قرية الجرايدة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على شبكة الجهد المنخفض بعزبة الدمايرة، بينما يوم الإثنين 29 أغسطس ستكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: الشرقاوية 2،1، مصرب الجرن، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي شبكة الجهد المنخفض بقرية أبو بدوي.

وأضاف البيان، كما سيتم يوم الثلاثاء 30 أغسطس قطع التيار الكهربائي عن مناطق: مستشفى إبشان، عزبة فودة سلطان 2، العطافي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي شبكة الجهد المنخفض بقرية إبشان.

وناشدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، قاطني المناطق والشوارع المتأثرة بقطع التيار الكهربائي، في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بمركز بيلا باتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة، طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي حتى عودته مرة ثانية، خاصة المصالح الخدمية من مخابز ومنشآت صحية من مستشفيات وغيرها وكذلك المخابز، وجميع القطاعات الخدمية، من تدبير احتياجاتهم من الكهرباء، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمناطق المذكورة، حتى لا تتأثر مصالح وخدمات المواطنين بفصل التيار.