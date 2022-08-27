مياه أسيوط تناقش مع الشركات المنفذة موقف مشروعات التوسعات وإحلال وتجديد المحطات

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمناقشة أعمال توسعات وإنشاء 6 محطات مرشحة وإحلال وتجديد 7 محطات كبرى على مستوى عدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط "منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح، أبنوب، أبوتيج" ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، حيث اجتمع اللواء هشام درة رئيس الشركة بممثلي الشركات المنفذة للأعمال الجاري بالمحطات وأعضاء وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة ومديري المشروعات لمناقشة الوضع القائم من أعمال توسعات واحلال وتجديد المحطات، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى وصرح بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للأعمال التنفيذية.

وصرح رئيس الشركة بضرورة نهو الأعمال التنفيذية في المواعيد المقررة في الجدول الزمنى مع ضرورة مطابقة الأعمال الجارية بالمواصفات الفنية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة المرجوة من توسيع النطاق الخدمي لمثل هذه المحطات من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية التي تسمح بمد خدمات المياه إلى كافة المناطق المستجدة.