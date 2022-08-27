مصرع شخص فى انقلاب توك توك داخل ترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، فى حادث انقلاب توك توك داخل ترعة أمام عزبة أبو زيد، على الطريق الدائرى بمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب توك توك داخل ترعة على الطريق الدائري بمدينة أهناسيا غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات من مركز شرطة أهناسيا، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ .

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف محمد جميل عبدالرازق 24 سنة مقيم قرية الشوبك دائرة مركز أهناسيا إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.