مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - سوهاج"

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سوهاج - سفاجا" بالبحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق"سوهاج - سفاجا" تقل طبيب وزوجته وأخيه وأولاده، وعقب وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث أدى لمصرع الزوجة وإصابة 4 أخرين.

ونقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، فيما تم إيداع جثة المتوفية بثلاجة حفظ الموتى بمستسفى سفاجا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.