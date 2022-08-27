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مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - سوهاج"

السبت، 27 أغسطس 2022 06:39 م
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - سوهاج" جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سوهاج - سفاجا" بالبحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق"سوهاج - سفاجا" تقل طبيب وزوجته وأخيه وأولاده، وعقب وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث أدى لمصرع الزوجة وإصابة 4 أخرين.

ونقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، فيما تم إيداع جثة المتوفية بثلاجة حفظ الموتى بمستسفى سفاجا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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