اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 02:57 م
أكرم القصاص
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مجلس النواب التشيكي يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف " الناتو "

السبت، 27 أغسطس 2022 02:13 م
مجلس النواب التشيكي يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف " الناتو " مجلس النواب التشيكى
أ ش أ

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وافق مجلس النواب التشيكي اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب الخدمة الصحفية بالبرلمان التشيكي، صوت 135 نائبا من أصل 151 شاركوا في التصويت لصالح انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بينما فضل 134 برلمانيًا من أصل 152 مشاركًا انضمام فنلندا - وفق ما نقله راديو " براغ " الدولي اليوم /السبت/.

وكان مجلس الشيوخ التشكي قد وافق على انضمام الدولتين إلى التكتل في وقت سابق.

وتحدث الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، الذي لم يوقع بعد على وثائق عضوية الناتو للسويد وفنلندا التي وافق عليها البرلمان، مرارًا لصالح هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن تصدق جمهورية التشيك على قبول الدولتين الاسكندنافيتين في التحالف العسكري الغربي في المستقبل القريب.

 


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