لو بتحاول إنقاص دهون البطن وإبطاء الشيخوخة.. خليك فى الخضراوات

كتبت إيناس البنا

تعتبر الفواكه والخضراوات جزءًا مهمًا للغاية من وجباتنا الغذائية لأنها تمد الجسم بالكمية المطلوبة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة الجسم، بعض الخضروات مفيدة لأجزاء معينة من الجسم مثل الجزر ومن المعروف أنها مفيدة للعيون، وبالمثل، هناك خضروات تعمل على مساعدتك على فقدان بطنك.

من المعروف أن الخضروات مصدر كبير للفيتامينات والمعادن الأساسية ، كما أنها تساعد في الوقاية من بعض الأمراض، يمكن أن يساعدك استهلاك هذه الخضار على فقدان بعض دهون البطن وليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على إبطاء الشيخوخة.

هنا وفقا لموقع " healthline"، ألقِ نظرة على الخضار الورقية الخضراء التي يمكن أن تساعدك على إبطاء الشيخوخة وأيضًا التخلص من بعض دهون البطن.

الكرنب:



لا شك أن هذه الخضار من أفضل الخضروات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، فلديها فيتامين أالمعروف بخصائصها المضادة للشيخوخة ويمكن أن يقلل التصبغ والتجاعيد، كما تحتوى أيضًا على ألياف تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويمكن أن تمنعك من الأكل بنهم ، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

الجرجير

هذه الخضار بداخلهافيتامينA و C وحمض الفوليك جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة والكاروتينات ، وكلها صحية للبشرة ويمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن، كما يمد الجرجير الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

السبانخ

تعتبر هذه الخضار خيارًا رائعًا إذا كنت تحاول خسارة بعض الأرطال. إنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يحتوي على ألياف يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن، إلى جانب ذلك ، يحتوي السبانخ أيضًا فيتامين سي، K و A فيه مما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد.

السلق

تحتوي هذه الخضار الورقية على كميات عالية من الألياف التي تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول. إلى جانب ذلك ، يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ الذي يساعد بعد ذلك على إصلاح البشرة والحفاظ عليها بصحة جيدة.