رئيس تونس: ننتظر توصيات لشراكة أفريقية يابانية تعدل بوصلة التنمية

إيمان حنا

اتفق الرئيسان التونسي قيس سعيد والسينغالي ماكي سال، خلال كلمتهما الافتتاحية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، على ضرورة النظر في أسباب الفقر والبؤس وعدم نجاح الاتحاد الأفريقي في تغيير أوضاع القارة، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

ونوه قيس سعيد بقيمة اليابان التى حققت فى ظرف صعب وفترة وجيزة نموا لتكون نموذجا في مقدمة الدول المتقدمة وتحقق نموا يشهد به العالم مع محافظتها على ثقافة مجتمعها وتقاليده.

واعتبر أن هذا اللقاء تاريخي من أجل تمكين الشعوب الإفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها واحلامها، مؤكدا أنه يتطلع من شركاء تونس الأفارقة واليابان من قمة تيكاد 8 بتونس إلى وضع توصيات لشراكة إفريقية يابانية لتعديل البوصلة في أفريقيا ووضع استراتيجية شاملة تتضمن مقترحات وتدابير للحد من التفاوت بين البلدان وداخلها من خلال توزيع عادل للثروات والمساندة المالية الموجهة للفئات السكانية الضعيفة وضمان مناخ للاستثمار يتماشى مع الأسواق العالمية.