خد بالك.. التوتر يمنعك من القضاء على دهون البطن العنيدة

كتبت ميرفت رشاد

قد لا ندرك ذلك كثيرًا، لكن الآثار الجانبية للتوتر كثيرة جدًا على أجسامنا، إنه لا يعيق السلام العقلي فحسب، بل يؤثر على صحتنا الجسدية أيضًا، يقول الخبراء إن الإجهاد مرتبط بصحة الأمعاء، وبالتالي مشاكل الوزن لدينا، إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية، ولكنك تمر بضغط ، فقد يكون ذلك عقبة في طريقك في رحلة إنقاص الوزن، وفقًا لما نشره موقع " healthshots".

قد يدخل جسمك أيضًا في المناعة الذاتية حيث يتفجر نظام المناعة لديك باستمرار ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هرمونات التوتر التي تشير إلى جسمك لبدء تخزين الدهون لاستخدامها لاحقًا، يمكن للإجهاد ، بحد ذاته ، أن يزيد من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ما يؤدي إلى اختلال وظيفي في التمثيل الغذائي.

إن قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية والركض لمسافات طويلة وما إلى ذلك يمكن أن يدفع الجسم إلى وضع الإجهاد بسهولة شديدة، بدلاً من ذلك، قم بإجراء تمارين قصيرة وفعالة وقم بإقرانها بنظام غذائي متوازن.

ماذا يحدث للأمعاء عند الإجهاد؟

يزيد الإجهاد المزمن من حساسية الأمعاء لدى أفراد معينين. يمكن أن تقود إلى:

الحموضة

على الرغم من أن الجسم قد لا يفرز حمضًا زائدًا ، إلا أن المريض يعاني من أعراض الحموضة لأن الغشاء المخاطي يصبح أكثر حساسية.

السمنة

من الاستجابة النموذجية الأخرى للضغط ، الإفراط في تناول الطعام ، والذي يسبب السمنة على المدى الطويل مع آثار صحية ضارة على القلب والكبد والأعضاء الأخرى، وهذا يفسر أيضًا النضال الأثقل الذي يواجهه المرء ضد فقدان الوزن.

كيف تتأثر اضطرابات القناة الهضمية بالتوتر؟

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تفاقم أعراض العديد من اضطرابات الأمعاء بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء (IBD) ومتلازمة القولون العصبي (IBS) ، على الرغم من أن مرض التهاب الأمعاء لا ينتج عن الإجهاد ، إلا أن علامات المرض سوف تتفاقم في وجود الإجهاد.

يمكن أن يتسبب الإجهاد في إفراز الدماغ لهرمونات معينة تؤثر على الجهاز العصبي المعوي، هذا له تأثير مباشر على حركات القناة الهضمية وكذلك حساسية القناة الهضمية وبالتالي ، يعاني المرضى من الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك أو الإسهال.

كيف تدير التوتر من أجل أمعاء صحية؟

التأكيد على تغييرات نمط الحياة مثل نظام غذائي أفضل وممارسة الرياضة والتأمل وما إلى ذلك، تُعزى بعض المواد الغذائية أيضًا إلى التغيرات في الحالة المزاجية، وتشمل هذه الشوكولاتة والكافيين والحمضيات والعصائر والطماطم والأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية والتي يجب تجنبها.