اليوم السابع
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حياة كريمة فى أسيوط.. قوافل بيطرية لفحص وتحصين وعلاج مواشى المزارعين بالمجان

السبت، 27 أغسطس 2022 11:17 ص
حياة كريمة فى أسيوط.. قوافل بيطرية لفحص وتحصين وعلاج مواشى المزارعين بالمجان قوافل بيطرية لفحص وتحصين وعلاج مواشى المزارعين
أسيوط هيثم البدرى

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أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالقوافل الطبية البيطرية المجانية التى تنظمها كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وتستهدف قرى ومراكز المحافظة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري في كافة القطاعات الخدمية وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط .

كما وجه محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – الشكر للدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط وجميع الاطباء المشاركين فى القوافل البيطرية المجانية ، والهيئة المعاونة وطلاب الكلية ، لمشاركتهم المتميزة فى القوافل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً الى انه تم تكليف الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لتقديم الدعم للقوافل الطبية وتسهيل عملها بقرى ومراكز المحافظة ،والمتابعة المستمرة للقوافل الطبية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم .

وأشارت عميد كلية الطب البيطري بالجامعة الى استمرار القوافل الطبية البيطرية حتى 8 سبتمبر المقبل و تهدف الي تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة اسيوط من خلال إتاحة فرصة إجراء الكشف الطبي و التشخيص للحيوانات و تقديم العلاج للحيوانات المريضة وإجراء العمليات الكبرى و الصغرى و علاج حالات سوء التغذية و فقر الدم و علاج المشاكل التناسلية و تشخيص الحمل بالأشعة التليفزيونية  )السونار(  و تحصين الحيوانات و الدواجن ضد الأمراض المختلفة و جميع الخدمات تقدم بالمجان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ، انه تم المشاركة فى تنظيم 6 قوافل طبية بيطرية حتى اليوم من اجمالى 12 قافلة يجرى تنظيمها ، استهدفت 6 قرى والتى اطلقتها كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط ، منها قوافل طبية استهدفت قرى الحوطا الغربية بمركز ديروط والشنابلة والسوالم البحرية بمركز أبنوب ، تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم حيث تم علاج ورش الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وصرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية ومتابعة عدد من حالات التلقيح الاصطناعي بالسونار مضيفاً أن القوافل تمت بمشاركة الدكتور علي عبدالفتاح وكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط مدير إدارة التلقيح الاصطناعي مع اساتذة وأطباء جامعة أسيوط وبمشاركة لفيف من آطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية وبعض الأطباء المتخصصين.

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اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

مديرية الطب البيطري بأسيوط

أسيوط

رئيس الجمهورية



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