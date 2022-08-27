جارديان: بابا الفاتيكان يسمى 20 كاردينالا اليوم ربما يختارون خليفته

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس يتجه لتسمية 20 كاردينالًا جديدًا اليوم السبت، يتم اختيارهم من أركان العالم ، موضحة أن هؤلاء الكرادلة ربما يصبح بإمكانهم اختيار خليفة البابا يومًا ما.

وأثار البابا فرانسيس إمكانية التقاعد بسبب تدهور صحته، وهو المسار الذي سلكه سلفه بنديكتوس السادس عشر. إذا كان سيفعل ذلك، فسيتم استدعاء اجتماع سري يضم جميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا لاختيار خليفة.

وسيكون ستة عشر من أصل 20 كاردينالًا سيتم تسميتهم اليوم السبت، مؤهلين لهذا الاجتماع السري بناءً على أعمارهم.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتفال في كاتدرائية القديس بطرس هو الثامن للبابا البالغ من العمر 85 عامًا منذ انتخابه في عام 2013، ويتضمن رجال دين معروفين بعملهم الرعوي وفي بعض الحالات بآراء تقدمية.

ويتم تمثيل جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الكرادلة الجدد من البرازيل ونيجيريا وسنغافورة وتيمور الشرقية، من بين دول أخرى.

بعد نهاية هذا الأسبوع، سيختار البابا فرانسيس 83 من أصل 132 كاردينالًا مؤهلين حاليًا لانتخاب بابا جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يمثل ما يقرب من ثلثي الإجمالي والنسبة المئوية اللازمة لاجتياز أي اسم مقترح.

في الأشهر الأخيرة، اضطر البابا إلى الاعتماد على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة.كما أنه يعاني من عرق النسا، وهو مرض عصبي مزمن يسبب ألماً في وركه.

يخضع الكرادلة الجدد دائمًا للتدقيق من قبل مراقبي الفاتيكان بحثًا عن أدلة تتعلق بالاتجاه المستقبلي للكنيسة ورعاياها البالغ عددهم 1.3 مليار.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الكرادلة الذين يسميهم البابا لا يختارون بالضرورة من يشبههم.

أكمل البابا الأرجنتيني هذا العام تعديلًا رئيسيًا للهيئة الحاكمة القوية للفاتيكان، مما يجعل الفوز بالمتحولين الجدد أولوية.