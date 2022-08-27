اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 04:54 م
أكرم القصاص
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تموين الإسكندرية: التحفظ على 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى مصنع بالعجمى

السبت، 27 أغسطس 2022 04:22 م
تموين الإسكندرية: التحفظ على 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى مصنع بالعجمى علف
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من  المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و السلع و الخامات مجهولة المصدر.
 
وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة و محمد الشافعى مفتش الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة و أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف  بمنطقة العجمى به منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وذلك لحيازة عدد 100 شيكارة علف بنجر بدون بيانات زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم وذلك باجمالى عدد 5000كجم (5 طن) علف بنجر بدون بيانات 
 
 
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام 
 
ضبط علف بالاسكندريه
ضبط علف بالاسكندريه

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

علف

حملات الاسكندرية



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