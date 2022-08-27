تموين الإسكندرية: التحفظ على 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى مصنع بالعجمى

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة و محمد الشافعى مفتش الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة و أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف بمنطقة العجمى به منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وذلك لحيازة عدد 100 شيكارة علف بنجر بدون بيانات زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم وذلك باجمالى عدد 5000كجم (5 طن) علف بنجر بدون بيانات

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام