تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 907.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 701.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 695.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 637.9 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 499 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 477.6 مليون جنيه، 422 مليون جنيه، بنسبة 3.8%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10094.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 2159.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.71% ليغلق عند مستوى 3093.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.14% ليغلق عند مستوى 12474.70 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3722.38 نقطة.