تحرير 260 محضراً لمخالفات بالأسواق والمخابز والتحفظ على سلع ولحوم ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية"في المدة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة المذكورة، قد أسفرت عن تحرير 213 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 42 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 32 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 30 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضراً لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 36 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ، 53 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 13 محضرا للتصرف في 200 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و3 محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط سيارة محملة بكميات من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية والتي بلغت 160 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضرين لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، بجانب تحرير 15 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 18 محضراً للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين ضد محلات تجارية لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي المحدد من الشركة للمستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إضافة إلى سحب 3 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير محضرا لأحد محلات البويات لحيازة وعرض وبيع دهانات منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 68 عبوة دهانات غير صالحة للاستخدام،وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، بجانب تحرير محضرا ضد محطة وقود لقيامها ببيع البنزين بأزيد من السعر الرسمي للجمهور، و3 محاضر لتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلية واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، حيث تم ضبط 13 أسطوانة بوتاجاز منزلية بالمحال التجارية وتم التحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونيا، كما تم تحرير محضرا لأحد التجار لتجميع مواد بترولية دون الحصول على ترخيص بذلك،و تم ضبط والتحفظ على 220لترا من السولار، هذا بالإضافة إلى تحرير 3محاضر للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم إرسال الإخطار الشهري عن حركة الاسطوانات بالمستودعات في المواعيد المحددة.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة،ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية، وسحب العينات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.