تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة بمركز ساحل سليم فى أسيوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تفعيل دور مديرية القوى العاملة المنوط به تنفيذه وتنسيقها مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل وتدريب الشباب، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن خاصة المرأة والفتيات والأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الرعاية لهم على كافة الأصعدة تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا الإطار نظمت إدارة التدريب المهني التابعة لمديرية القوى العاملة بأسيوط اختبار نهاية الدورة التدريبية للتفصيل والخياطة المنعقدة بالسيارة المتنقلة بمركز ساحل سليم، وبمتابعة علي سيد وكيل مديرية القوى العاملة وبإشراف سحر محمود عبدالمالك مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وبمشاركة سميحة محمد محمود وسلمى سيد ابراهيم، وذلك طبقاً لتعليمات حسن شحاته وزير القوى العاملة وفي إطار جهود الدولة بشأن الاهتمام بالشباب وبضرورة إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، إن التدريب يركز على توجيه وتنمية مهارات الشباب في مجال التدريب المهني ولكافة المستويات والمجالات، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالشباب والعمل على توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، فضلاً عن توفيره لكافة سبل الدعم الممكنة طبقاً للامكانات المتاحة لتقليل نسبة البطالة مطالباً الشباب من الجنسين بعدم انتظار الوظائف الحكومية والسعي إلى التدريب والتأهيل ليكون قادراً ومؤهلاً لفرص العمل المتاحة أو تنفيذ مشروعات خاصة قادرة لتحويلها إلى طاقة منتجة تدر دخلاً لها ولباقي أفراد الأسرة، موضحاً أنه بالاصرار والعزيمة ستتحول تلك المشروعات الصغيرة إلى كبيرة قادرة على المنافسة والنجاح أكبر تخلق فرص عمل حقيقية وتكون تلك المشروعات طاقة أمل لغد أفضل لها وللمجتمع ككل وتفتح آفاق التنمية والبناء.