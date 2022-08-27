القضاء الإداري: انتخابات المحامين في موعدها 4 سبتمبر المقبل

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من ربيع جمعة الملواني، وميادة محمد شوقي، ووائل جميل حلي مطران، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذين طالبوا بوقف انتخابات نقابة المحامين.

وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التكميلية على منصب نقيب المحامين المزمع عقدها في 4 سبتمبر المقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، بالإضافة فى الموضوع بإلغاء قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التكميلية على منصب نقيب المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.