اليوم السابع
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القبض على أمين عهده اختلس أموالا من شركة يعمل بها في القاهرة

السبت، 27 أغسطس 2022 12:22 م
القبض على أمين عهده اختلس أموالا من شركة يعمل بها في القاهرة جريمة الاختلاس- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (مسئولى إحدى الشركات للصناعات الغذائية)، بقيام أحد موظفى الشركة، باختلاس مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أمين عهدة بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله باعتباره المنوط به استلام البضائع المختلفة وبيعها وتوريد قيمتها بخزينة الشركة، واختلاس بضائع من عهدته، من خلال قيامه بالتلاعب فى كشوف أوامر التوريد والتسوية بدفاتر الشركة، وإثبات استلامه لكميات من البضائع أقل من قيمتها الحقيقية، حتى يتمكن من تسوية عهدته مستندياً دون إفتضاح أمره.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافة وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن التحصل على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اختلاس

جرائم الأموال العامة

الداخلية



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