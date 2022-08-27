اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السجن 6 سنوات لعاطل وابنه لحيازتهما كمية من الهيروين في الإسكندرية

السبت، 27 أغسطس 2022 10:43 ص
السجن 6 سنوات لعاطل وابنه لحيازتهما كمية من الهيروين في الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفى محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد محمد غريب، بالسجن 6 سنوات لكل من " ح.ع.ف" و " ر.ح.ع "، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.
 
 
 
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8994 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المخدرات بدائرة القسم.
 
 
 
 
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات ،قيام كل من " ح.ع.ف " 47 سنة عاطل ونجلة " ر.ح.ع " 22سنة عاطل، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطهما داخل سيارة بالطريق الساحلي ،وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي عدد 10لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد 43 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول ، و مواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار ،والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت ،إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
 
 
 
 

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