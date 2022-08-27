السجن 5 سنوات لـ 5 متهمين شروعوا فى قتل شخصين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين ""ب.س" و"أ.ش" و"ع.ر" و"ش.ر" وم.ش"، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "ع.ر" و"ب.س"، بأن أطلقوا عليهما النار من سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليهما بإصابات أثر اطلاق النار عليهما وتم نقلهما الى المستشفى ، وكشفت التحريات قيام المتهمين بإطلاق النار عليهما بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى الى اصابتها ، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.