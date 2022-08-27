اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن من 5 إلى 15 سنة لموظف و2 آخرين زوروا محررات لتبوير أراض في الإسكندرية

السبت، 27 أغسطس 2022 10:49 ص
السجن من 5 إلى 15 سنة لموظف و2 آخرين زوروا محررات لتبوير أراض في الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار أحمد توفيق شحاتة، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، بالسجن المشدد حضوريا 5 سنوات لكل من " س.م.ح" و " ع.ع.ع"، والسجن غيابيا 15 سنة للمتهم "س.م.ع" لاتهامهم بالتزوير.
 
 
 
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25326 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية منسوبة لمشروعات تحسين الأراضي.
 
 
 
 
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، حول كل من " س.م.ح" فني هندسة بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، و " ع.ع.ع" عاطل  و" س.م.ع" عاطل، أن المتهمين الثاني والثالث ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وهو من أرباب الوظائف العمومية، فني هندسة بجهاز تحسين الأراضي، في تزوير محررات رسمية، وهي 11 إفادة تفيد إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه منسوب صدورها الي الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي علي غير الحقيقة ، واستخدام ختم مقلد منسوب للجهاز، وذلك من أجل تبوير اراضي زراعية الواقع في زمامها قطعة أرض تابعة لمديرية الزراعة ،بأن قاموا بتبوير تلك الأراضي عن طريق الردم بالأتربة ومخلفات المباني ، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

عقوبة التزوير

تبوير اراضي زراعية

محكمة جنايات الإسكندرية

جنايات الإسكندرية

المستشار إسماعيل عطية محمد

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: التعديات على الأراضى الزراعية تنعكس بالسلب على الأمن الغذائى والأسعار.. لجنة فى كل قرية ووحدة لاتخاذ إجراءات فورية ضد أى مخالفات.. السيد القصير: تبوير الأرض الزراعية أحد أشكال التعدى عليها‬

السبت، 16 يوليه 2022 07:00 ص

سبب تبوير الأرض ورفع الأسعار.. خبير يكشف أضرار مخالفات البناء الفادحة.. فيديو

الخميس، 17 سبتمبر 2020 10:51 ص

محافظ القليوبية يتابع حالة النظافة بمداخل ووسط بنها وتحرير 21 محضر تبوير أراضى

الجمعة، 10 يوليه 2020 06:46 م

خطة لإنقاذ واحة سيوة من تمدد 4 بحيرات وتبوير الأراضى الزراعية

الجمعة، 30 أغسطس 2019 02:00 ص

"الإصلاح التشريعى" تنتهى من المسودة الأولية لقانون الزراعة الموحد قريبا.. الحكومة تضع القانون على أولوية الأجندة التشريعية للحد من تبوير الأراضى وانتشار الحيوانات الضالة.. والمقترحات تتضمن تغليظ عقوبة التجريف

الأحد، 24 مارس 2019 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة