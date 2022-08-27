السجن من 5 إلى 15 سنة لموظف و2 آخرين زوروا محررات لتبوير أراض في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار أحمد توفيق شحاتة، والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، بالسجن المشدد حضوريا 5 سنوات لكل من " س.م.ح" و " ع.ع.ع"، والسجن غيابيا 15 سنة للمتهم "س.م.ع" لاتهامهم بالتزوير.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25326 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية منسوبة لمشروعات تحسين الأراضي.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، حول كل من " س.م.ح" فني هندسة بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، و " ع.ع.ع" عاطل و" س.م.ع" عاطل، أن المتهمين الثاني والثالث ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وهو من أرباب الوظائف العمومية، فني هندسة بجهاز تحسين الأراضي، في تزوير محررات رسمية، وهي 11 إفادة تفيد إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه منسوب صدورها الي الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي علي غير الحقيقة ، واستخدام ختم مقلد منسوب للجهاز، وذلك من أجل تبوير اراضي زراعية الواقع في زمامها قطعة أرض تابعة لمديرية الزراعة ،بأن قاموا بتبوير تلك الأراضي عن طريق الردم بالأتربة ومخلفات المباني ، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .