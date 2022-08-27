الأناناس كله فوائد.. أبرزها تقليل الالتهاب

كتبت ميرفت رشاد

الأناناس فاكهة فائقة الحلاوة ومنعشة كما أنها مليئة أيضًا بالفيتامينات، وأكد اخصائيو التغذية جوناثان فالديز، والمتحدث باسم أكاديمية ولاية نيويورك للتغذية، أن الأناناس مصدر ممتاز لفيتامين C ومنخفض فى السعرات الحرارية، وهو بشكل عام مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن، ويحتوى أيضًا على 2.3 جرام من الألياف لكل كوب واحد، وقد ارتبطت الألياف بزيادة الشبع وإدارة الوزن، فضلاً عن استقرار سكريات الدم، وإذا كنت تحب الأناناس فقد تتفاجأ بطرق أخرى يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

علاج مرض التهاب الأمعاء يلعب البروميلين دورًا كمضاد قوى للالتهابات، والذى أظهرت إحدى الدراسات انخفاضًا فى الوسطاء الالتهابي للأفراد المصابين بمرض التهاب الأمعاء، والتي يمكن أن تخفف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.



يسبب حكة شديدة وخلايا وتورم قد يكون هذا رد فعل لحساسية اللاتكس، الأناناس هو مصدر لاتكس المطاط الطبيعي، إذا كان معروفًا أن لديه هذه الحساسية ، يجب على الفرد عدم تناول الأناناس.



لتقليل الالتهاب الأناناس مليء بفيتامين C المضاد للأكسدة والذي له خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام ، ودعم صحة المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



يسبب الإسهال والقيء على الرغم من أنه غير شائع، فإن بعض الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه البروميلين أو الذين يستهلكون كميات مفرطة من الأناناس يعانون من الإسهال والقيء ، ولكن السبب لا يزال غير معروف.



لتحسين صحة العظام الأناناس مصدر جيد للمنجنيز، وهو مهم لصحة العظام.



يمكن أن تقلل الألم يحتوي البروميلين على خصائص مضادة للالتهابات تم استخدامها لتقليل الألم والتورم الناتج عن الحروق وآلام المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى. يقلل من ارتفاع ضغط الدم

الإنزيمات الموجودة في الأناناس المعروفة باسم البروميلين تعمل على إبطاء تخثر الدم ، فضلاً عن زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، ما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم