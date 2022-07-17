مش هتلاقيه غير فى الأناناس.. البروميلين يساعد على دعم صحة الأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى الأناناس على البروميلين وهو إنزيم هضمي قوي موجود في هذه الفاكهة الاستوائية ، وقد ثبت أن البروميلين يساعد في تخفيف مجموعة من الأمراض مثل الالتهاب ومشاكل الجيوب الأنفية والإمساك ، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من البروميلين في نظامك الغذائي ، وفوائده الصحية ، والعجائب التي يمكن أن تفعلها لجهازك الهضمي، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

ما هو البروميلين وهل يوجد فقط في الأناناس؟

البروميلين هو إنزيم مستخرج من ثمار الأناناس ، وخاصة جذعها ، وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والعلاجية ، البروميلين له خصائص مضادة للالتهابات ، ومضادة للسرطان ، ومضادة للميكروبات ، ومضادة للتخثر ، أشارت الأبحاث إلى أن هذا الإنزيم قد يكون مفيدًا أيضًا في المساعدة في تقليل الالتهاب لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية ، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

أن البروميلين قد يساعد جسمك على هضم ومعالجة الأطعمة الغنية بالبروتين، فهو إنزيم يكسر البروتين ، لذلك يمكن أن يساعدك على هضم الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل أفضل ، على الرغم من أن العديد من الأطعمة الأخرى مثل البابايا والمانجو والموز تحتوي أيضًا على إنزيمات هضمية طبيعية تساعد في تعزيز صحة الأمعاء ، لا يمكن العثور على البروميلين إلا في الأناناس.

ما هي أفضل طريقة لاستهلاك البروميلين؟

بشكل عام ، فإن استهلاك الأناناس الطازج فقط لن يوفر الكميات اللازمة لجني فوائده الصحية بشكل يومي، ومع ذلك ، يمكن استهلاك البروميلين في شكل مكملات غذائية بناءً على موافقة أخصائي الرعاية الصحية، لا توجد جرعة محددة ، ومع ذلك ، يوصى بتناول 200-400 مجم حتى ثلاث مرات يوميًا على معدة فارغة للبالغين الذين يبحثون عن فوائد مضادة للالتهابات، هناك أيضًا أدلة تظهر أن تناول البروميلين يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الأنف والجيوب الأنفية الحاد عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوية ، وهو أمر رائع لمرضى الحساسية.

لاحظ أن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن البروميلين قد يتفاعل مع فعالية وامتصاص بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومخففات الدم والمهدئات، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأناناس أو لديهم حساسية غذائية بارزة أخرى تجنب استهلاك هذا الإنزيم.