اليوم السابع
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"الأطباء" تنعى الدكتورة نورا العبد شهيدة الواجب توفيت أثناء الكشف على المرضى

السبت، 27 أغسطس 2022 03:20 م
"الأطباء" تنعى الدكتورة نورا العبد شهيدة الواجب توفيت أثناء الكشف على المرضى نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نورا العبد شهيدة الواجب
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن الطبيبة نورا حسن عبد الحميد العبد، أخصائي النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية، قد توفيت أمس الجمعة، أثناء مناظرتها لمرضاها بعيادتها الخاصة.

 
وأضافت النقابة، فى بيان، أنه نعاها أهل قرية ميت شهالة مسقط رأسها ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، كما نعاها مجلس نقابة أطباء المنوفية ومديرية الصحة بالمنوفية، وانتشرت كلمات الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جميع من تعامل مع الطبيبة، لما عرف عنها من دماثة الخلق وحرصها على مساعدة المرضى وزملائها.
 
كما نعت نقابة أطباء مصر الطبيبة نورا حسن عبد الحميد العبد، ودعت الله تعالى أن يتقبلها عنده من الشهداء.
 
 

 


نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

نورا العبد

أطباء المنوفية



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