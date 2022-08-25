اليوم السابع
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نقابة الأطباء تعلن صرف 460 ألف جنيه دعماً لاعضائها خلال شهر أغسطس

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:33 ص
نقابة الأطباء تعلن صرف 460 ألف جنيه دعماً لاعضائها خلال شهر أغسطس نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهر أغسطس الجاري في نواحي الدعم الإجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ أربعمائة وستون الف جنيهاً.
 
قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية إن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات، ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء، مشيرة أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر 5 شهداء كورونا من الأطباء في شهر أغسطس بقيمة 210 الف، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء هذا الشهر بقيمة 102 الف جنيه، وبالنسبة للدعم العلاجي قدمت اللجنة الاجتماعية في شهر أغسطس الجاري دعما مادياً للعلاج بقيمة 148 الف جنيه. 
 
وأضافت  إيمان أن موارد اللجنة الاجتماعية التي يتم تقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هي من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.
 
 

نقابة الاطباء

دعم الاطباء

اللجنة الاجتماعية للاطباء



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