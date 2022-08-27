استمرار أعمال رصف وتركيب بلاط الأنترلوك بشوارع وميادين حى غرب أسيوط .. صور

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، إن أعمال الرصف وتطوير شوارع وميادين حى غرب مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات، فضلا عن التأكيد على تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، ومنع الاختناقات وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

ووجه محافظ أسيوط ، رئيس حى غرب بالمتابعة المستمرة لاعمال التطوير والرصف ،ومراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى تنفيذ الاعمال ، وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار المحافظ ، إلى أنه جارى استمرار الأعمال بتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بحي غرب كبديل للرصف خاصة في الشوارع القديمة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها .

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ، انه جارى العمل بمنطقة الفواخير وشوارع وميادين الاربعين والمعلمين ،وتركيب بلاط الانترلوك لتطوير المنطقة واضافة رونق ومظهر جمالي لافتا إلى إنه تم رفع كافة المخلفات والمعوقات بهذه المناطق وتمهيدها وفرش تربة رملية ودهان الاعمدة وتركيب البلدورات للارصفة وتركيب بلاط الانترلوك لاستكمال أعمال التطوير والتجميل مؤكدًا استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع .