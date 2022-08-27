اليوم السابع
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أملا في الثراء السريع.. اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بالفيوم

السبت، 27 أغسطس 2022 07:00 م
أملا في الثراء السريع.. اعترافات المتهم بالتنقيب عن الآثار بالفيوم قطع اثرية
كتب محمود عبد الراضى

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"أملا في الثراء السريع"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالحفر عن الآثار أسفل منزله، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن آثار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وتم العثور على حفرة وأدوات ومعدات الحفر.

 

وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب للبحث عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

اعترافات المتهم

التنقيب عن الاثار

أمن الفيوم



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