هل تتبع الجرى من أجل إنقاص الوزن؟ 4 أسباب تفسر عدم فاعليته

كتبت إيناس البنا

قد يعانى العديد من العداءين من عدم القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة لديهم لفقدان الوزن، وعادة ما يلقي الأطباء باللوم على النظام الغذائي الخاطئ الذي يتخذه العداء والذي يسبب معظم المشاكل.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل الجري لا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل فعال وفقا لموقع "thehealthsite":

احتباس الماء

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء أثناء الجري أو طوال اليوم ، يبدأ جسمك في الاحتفاظ به لإصلاح التلف، من المهم أن تبقى رطبًا قبل الجري وبعده، وزن الماء يضيف إلى الميزان ولكنه يتلاشى بسهولة أيضًا.

دهون العضلات

مع مرور الوقت إذا كنت تجري بانتظام يبدأ الجسم في بناء العضلات وحرق الدهون، في حين أن هذه أخبار رائعة للياقتك العامة ، إلا أنك تكتسب وزناً من خلال استبدال الأنسجة الدهنية منخفضة الكثافة بأنسجة عضلية عالية الكثافة.

تناول الطعام الكثير

يعتقد الكثير من الناس أن الجري يمنحهم تصريحًا مجانيًا لتناول الطعام طوال اليوم دون الاهتمام بالسعرات الحرارية، على الرغم من أن الطلب على الطاقة للعدائين العاديين مرتفع للغاية، فإن هذا لا يعني أنك لا تشاهد ما تأكله، لن يؤدي تبرير تناولك للطعام غير الصحي إلى فقدان الوزن بشكل مستمر.

يحرق الجري الكثير من السعرات الحرارية، ولكن عليك مراقبة كمية الأطعمة غير الغنية بالعناصر الغذائية التي تتناولها ، أو يمكنك زيادة الوزن بسرعة.