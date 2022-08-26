مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى سنتريس بالمنوفية

المنوفية- خالد سنجر وفريق المحافظات

لقى شخص مقتله بعد إصابته بعيار نارى أثناء فضه مشاجرة بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بين طرفين أبناء عمومة.

تلقى اللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، إخطارا بنشوب مشاجرة بناحية قرية سنتريس التابعة للمركز استخدمت فيها الأسلحة النارية ، وسقوط قتيل بطلق نارى أثناء تدخله لفض المشاجرة.

على الفور، انتقل فريق البحث الجنائى برئاسة المقدم مصطفى حسنين رئيس المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طرفين أبناء عمومة أخرج فيها أحد الأطراف سلاحا ناريا أطلقه بشكل عشوائى.، مما أسفر عن مقتل حاتم .ه ٣٧ سنة موظف بالمترو بعد إصابته بطلق نارى.

فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط القرية ومنازل اطراف المشاجرة لضمان عدم تجدد الاشتباكات، ويتابع رجال المباحث جهودهم للقبض على المتورطين فى الحادث.