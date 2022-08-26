محافظ أسيوط يكلف بفحص المنازل المجاورة لعقار ديروط المنهار.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية مساره التابعة لمركز ديروط، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل قديم صادر له قرار خطر داهم مكون من دور أرضي وأول علوي مبنى من الطوب اللبن والأسقف ألواح وعروق خشبية وأسفر إصابة 6 أشخاص ونقلهم جميعا للمستشفى وتوفى منهم 4 أطفال أثناء نقلهم للمستشفى.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للقيادات التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد وقوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى وتم فرض طوق أمني حول المنزل، وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد رمضان 4 سنوات وغادة أشرف 7 سنوات ومازن أشرف 5 سنوات وحبيبة صدام 8 سنوات وإصابة مانجه خيري 25 سنة بكدمات متفرقة وصاحب المنزل خيرى محمود فرج وتم نقلهم للمستشفى.

وأمر المحافظ، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ديروط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

وكانت تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل بقرية مساره ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والأسقف من الجريد.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.



المنزل المنهار



المنزل



انهيار منزل بأسيوط