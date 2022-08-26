لطلاب التنسيق.. شروط القبول ببرنامج اللغة الهندية بآداب عين شمس

كتب ـ محمود راغب

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شـروط تشعيب وتحويلات نقـل القيد والمفصولين للبرامج المميزة للعام الجامعی 2023/2022.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل برنامج اللغة الهندية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وشروط القبول:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 55٪ أى 93.5 درجة في اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين والحالات الخاصة ويقبل المؤهلات العليا ونقل القيد.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.