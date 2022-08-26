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هل يجوز للطلاب التحويل بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة؟.. اعرف الإجابة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:30 ص
هل يجوز للطلاب التحويل بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة؟.. اعرف الإجابة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى أنه يسمح للطلاب التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 

وتنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات  بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
 
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
 

تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

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