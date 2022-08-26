قبل شهر من الانتخابات في إيطاليا.. استطلاعات الرأي تتوقع فوزا محققا لليمين

فاطمة شوقى

قبل شهر واحد من إجراء الانتخابات العامة فى إيطاليا، فى 25 سبتمبر، أعطت استطلاعات الرأى المختلفة حول نوايا التصويت للتحالف اليمينى ميزة 48.2٪ مقابل 29.5٪ من الحزب الديمقراطى (PD) وغيرها من التشكيلات اليسارية.

وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إنه هناك حالة ترقب للانتخابات الإيطالية المقررة فى 25 سبتمبر، والصراع بين إخوة إيطاليا اليمينى المتطرف بزعامة جيورجيا ميلونى والحزب الديمقراطى بزعامة انريكو ليتا، حيث أن الحزبين حصلا على حوالى 24% من الأصوات.

فى المركز الثالث، بنسبة 14.5٪، ستكون الدورى بقيادة ماتيو سالفينى، تليها حركة 5 نجوم بنسبة 11٪، والأكثر بعدًا هى فورزا إيطاليا بنسبة 7٪، وإيطاليا فيفا بنسبة 5.8٪، واليسار الخضراء، فى ذيل القائمة مع 3.7٪ .

وعلى الرغم من الاختلافات، ستخوض أحزاب اليمين، إخوة إيطاليا، والرابطة، وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكونى، فى ائتلاف، مما يكافئ النظام الانتخابى الحالى، فى حين أدت الخلافات بين مختلف أحزاب اليسار والوسط إلى الانقسام فى نوايا التصويت التقدمي.

أكد رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" المنتمى ليمين الوسط، أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية .

وقال برلسكوني، فى مقابلة مع راديو "آر تى إل 102.5"، "لقد فعلت ذلك منذ ما يقرب من 10 سنوات، لم يقم أحد مثلنا على تشكيل حكومة أنجزت الكثير من الأشياء، والآن علينا أن نسمح لشخص آخر أن يكون هناك، حيث لا يزال بإمكانه القيام بأشياء جيدة".

ونشر برلسكونى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى دعا فيه الناخبين إلى التصويت لصالح يمين الوسط فى الانتخابات المقبلة لبناء "معجزة إيطالية جديدة".

وقال برلسكوني، المعروف أيضا بـ"كافاليري"، "لن تكون إيطاليا نفسها، التى سنواجهها بعد 25 سبتمبر، إذا فزنا أو إذا فاز اليسار، فمعنا سيكون لدينا دولة صديقة للمواطنين مع ضرائب أقل وإجراءات بيروقراطية أبسط"، مضيفا: "ستكون إيطاليا هى التى ستهتم بالأضعف وستعطى مستقبلاً معينًا لشبابنا، وإيطاليا التى تثمل فيها أوروبا والغرب خيارات أخلاقية وسياسية نهائية ومطلقة".