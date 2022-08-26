فواكه خطر على مرضى السكر.. لا تتناولها بكثرة

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الفاكهة من أصح الوجبات الخفيفة التى يمكن تناولها، حيث تحتوى على الكثير من الفيتامينات والألياف، لكنها منخفضة نسبيًا فى السعرات الحرارية أيضًا، ومع ذلك قد تكون بعض الفاكهة "خطرة" بالنسبة لمرضى السكر، لذا يجب عدم الإفراط فى تناولها، بحسب موقع "دايلى إكسبريس".

ورغم أن الخبراء والأطباء ينصحون مرضى السكرى بتناول مجموعة من الفاكهة فى نظامهم الغذائى، يجب عليهم أيضًا توخى الحذر من الفواكه التى تحتوى على مؤشر نسبة السكر فى الدم أعلى (GI).

GI هو نظام لإظهار مدى سرعة تأثير الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات على مستوى السكر فى الدم عند تناولها بمفردها.

والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من GI تتحلل بسرعة كبيرة ما يؤدى إلى ارتفاع حاد فى مستويات السكر فى الدم.

علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الأنسولين بأنفسهم، يمكن للأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من GI أن تجبر الجسم على محاولة إنتاج زيادة فى الأنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول والنتيجة الشائعة، لذلك هى الشعور بالجوع فى غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، والتى يمكن أن تتسبب لمن يتبع نظامًا غذائيًا فى اشتهاء المزيد من الطعام.

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكرى، يمكن أن يكون هذا خطيرًا بشكل خاص لأن قدرة الجسم على التحكم فى مستويات الجلوكوز فى الدم تقل أو غير موجودة.

والفواكه ذات المؤشر العالى فى نسبة السكر فى الدم GI تشمل ما يلى:



الموز

البرتقال

المانجو

العنب

البلح

الكمثرى

والفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض التي لا ترفع سكر الدم تشمل التوت والخوخ والكيوى والجريب فروت.

وبحسب الصحة البريطانية NHS فإن اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكري ، لكنه يؤكد أن اتباع نظام غذائي متوازن مهم أيضًا.

بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والفول والعدس، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية.

على سبيل المثال يعد البطيخ وأحيانًا الجزر الأبيض من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من GI ، بينما تحتوى كعكة الشيكولاتة على قيمة مؤشر جلايسيمي أقل.

أمثلة على الأطعمة الأخرى ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع هي:



-السكر والأطعمة السكرية

-المشروبات الغازية السكرية

-خبز ابيض

-بطاطا

-أرز أبيض.