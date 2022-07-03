نصائح لمرضى السكرى لخفض نسبة السكر خلال 15 يومًا فقط

كتبت فاطمة خليل

نصائح لمرضى السكرى لتقليل مستويات السكر 1. تجنب نمط الحياة المستقرة يحتاج مرضى السكري إلى معرفة كيفية خفض مستويات السكر بشكل طبيعي لذلك، نقدم بعض النصائح التي تخفض مستويات السكر بشكل طبيعي خلال 15 يومًا فقط، بحسب ما نشر موقع "health".

يجب الانخراط في أنشطة بدنية بشكل يومى لمدة 40 دقيقة والتي يمكن أن تشمل المشي أو ركوب الدراجات أو تمارين الكارديو أو اليوجاكما أن إضافة 20 دقيقة من تمارين التنفس سيساعد أيضًا يعد الحفاظ على النشاط والابتعاد عن الكسل أمرًا مهمًا للغاية لإدارة مرض السكري.

2. قل لا لهذه الأطعمة ابتعد عن تناول السكر الأبيض، الدقيق، اللبن الرائب، والجلوتين خارج نظامك الغذائي يعتبر الطعام غير المعالج هو الخيار الأفضل بالنسبة لك، لذا يُسمح باستهلاك السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات.



أثبتت بعض أنماط النظام الغذائي، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط والنباتي ومنخفض الكربوهيدرات والنباتية ، أنها أكثر فعالية في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة.

من أجل تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم ، يجب تجنب الأطعمة غير الصحية والحفاظ على نظام غذائي متوازن.



3. لا لتناول العشاء في وقت متأخر يمكن أن يلعب توقيت طعامك دورًا رئيسيًا في مساعدتك على السيطرة على مرض السكري.

يعد تناول العشاء المبكر أحد أسهل الطرق لتقليل مستويات السكر بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

