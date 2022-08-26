اليوم السابع
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ضبط 1000 عبوة زبادى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:10 ص
ضبط 1000 عبوة زبادى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينة-أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملات مكبرة على المخابز والأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين  والطب البيطرى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بمركز شبراخيت وبه 360 عبوة مزيل بقع بدون بيانات أو علامات، وظبط 1000 عبوة زبادى بدون تاريخ إنتاج أو صلاحيه.

كما تم ضبط 454 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، وضبط  محل جزارة لعرضه لحوما بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن هذه الحملات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.


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