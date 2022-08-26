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الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:08 م
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ضبط القائم على نشر أسئلة الدور الثاني لامتحانات الثانوية عبر "الواتس آب"

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:58 ص
ضبط القائم على نشر أسئلة الدور الثاني لامتحانات الثانوية عبر "الواتس آب" حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات، عبر تطبيق المحادثات "واتس آب"، بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى".
 
باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، (مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لوحى محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

الثانوية العامة

تسريب الامتحانات

امتحانات الثانوية دور ثان

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