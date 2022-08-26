ضبط القائم على نشر أسئلة الدور الثاني لامتحانات الثانوية عبر "الواتس آب"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات، عبر تطبيق المحادثات "واتس آب"، بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى".

باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، (مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءت تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز لوحى محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.