رفع 85 طن قمامة ومخلفات بميادين حي المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت إدارة الرصد البيئى بحى المنتزه ثان، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة حملة استهدفت رفع المخلفات والقمامة، من شوارع وميادين الحى، وجرى رفع 85 طن مخلفات وقمامة.



أعلن حى المنتزه ثان، برئاسة هدى ابو كليلة رئيس الحى، أنه تم تكثيف الحملات البيئية صباحا ومساء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين بنطاق الحى، وذلك للحرص على توفير بيئة صحية وآمنة، تليق بالمظهر الحضارى.



وأضاف بيان حى المنتزه ثان، أنه تم رفع 85 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بمنطقة الحرمين، شارع النبوى المهندس، وعزبة الرحامنة، وتم أعمال رفع المخلفات بتواجد العاملين بإدارة المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالحى، ويستمر العمل على تحسين منظومة النظافة، برصد ورفع المخلفات.



يأتى ذلك فى ضوء توجيهات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بالحرص على توفير بيئة صحية وآمنة، يليق بالمظهر الحضارى لعروس البحر المتوسط، ورفع المخلفات والقمامة بصفة مستمرة.



جانب من الأعمال



رفع قمامة ومخلفات بميادين حي المنتزه (1)



رفع قمامة ومخلفات بميادين حي المنتزه (2)



