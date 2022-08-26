اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
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رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: 175 مليون جنيه إجمالي صكوك الأضاحي هذا العام

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:24 ص
رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: 175 مليون جنيه إجمالي صكوك الأضاحي هذا العام اجتماع رئيس الإدارة المركزية في الأوقاف بالأئمة

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قال الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت مشروع جمع صكوك الأضاحي من المواطنين في غضون عام 2018، موضحا أنه تم جمع 16 مليونا لصكوك الأضاحي في العام الأول، وارتفع ليصل 65 مليون جنيه في العام التالي، وارتفع ليصل في العام الثالث 80 مليونا، والعام الماضي بلغ 142 مليون جنيه لصكوك الأضاحي، والعام الحالي بلغ 175 مليون جنيه.

وأضاف "دويدار" خلال لقاء عقده بأئمة مديرية أوقاف القليوبية، أن مشروع صكوك الأضاحي كان له مردود غير عادي بالشارع المصري، خاصة وأنه يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجين.

وتابع "دويدار"، أنه تم في شهر رجب من العام الماضي تدشين صكوك الإطعام، حيث تم جمع مبلغ 24 مليون جنيه من صكوك الإطعام حتى الأن، ومن المقرر أن ينتهي الترخيص في شهر رجب من العام الحالي، ومن المستهدف جمع مبلغ 100 مليون جنيها بالمشروع، مشيرا إلى أنه مستهدف توزيع 110 طن لحوم من صكوك الإطعام شهريا طوال العام على المحتاجين، موضحا أنه تم التأكيد على أئمة المساجد على التنويه عن مشروع صكوك الإطعام.

وأوضح قائلا "مفيش جنيه مصاريف إدارية من المبالغ التي يتم جمعها سواء من صكوك الأضاحي والإطعام"، مشيرا إلى أنه قديما كانت الوزارة ممثلة في الأئمة هي المسؤولة عن توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين، لكن المسؤول حاليا هي وزارة التضامن الاجتماعي.

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (2)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (2)

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (3)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (3)

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (4)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (4)

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (5)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (5)

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (6)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (6)

 

اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (7)
اجتماع رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف بالأئمة (7)

 

 


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