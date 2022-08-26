وأضاف بيلوسوف - في كلمته خلال مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي ينعقد في نيويورك - أنه من الضروري ذكر الرحلة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة في مسألة الحوار متعدد الأطراف حول نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتابع بيلوسوف:"روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وصاحبة أحد أكبر ترسانتين نوويتين، تدرك تمامًا مسؤوليتها في مجال نزع السلاح النووي الأمر يتطلب أكثر من دولة للمضي في هذا الطريق وشركاؤنا ليسوا في عجلة من أمرهم لاستئناف الحوار، على الرغم من التصريحات الصاخبة على أعلى المستويات".

وقال بيلوسوف إن مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مصممة لمساعدة الدول على إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجوانب الإشكالية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره، ولتطوير مناهج تناسب جميع الأطراف المعنية.