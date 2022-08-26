اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:58 م
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توفيت خلال عملها.. "صحة المنوفية" تنعى وفاة طبيبة نساء وتوليد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:51 م
توفيت خلال عملها.. "صحة المنوفية" تنعى وفاة طبيبة نساء وتوليد الدكتورة نورا العبد
المنوفية - محمد فتحى

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أصدرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع قيادات صحة المنوفية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ومستشفى الشهداء المركزى، بيانا تقدموا فيه بخالص التعازى والمواساة فى وفاة الدكتورة "نورا العبد" أخصائى نساء وتوليد بمستشفى الشهداء المركزى، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتورة "نورا العبد" أخصائى نساء وتوليد بمستشفى الشهداء المركزى، توفيت خلال أداء عملها فى عيادتها الخاصة أثناء الكشف على السيدات.


محافظة المنوفية

صحة المنوفية

وفاة طبيبة



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