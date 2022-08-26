تنظيم جلسات تنمية مهارات وتعديل سلوك لأطفال "القادرون باختلاف" مجانا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك تدريبات متنوعة لأطفال "قادرون باختلاف"، بالمجان بشكل كامل بمركز شباب كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمة داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامين أو يزيد، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، لأن المدربين به يركزون علي تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمي أكبر وبأحدث الأجهزة.



الاهامام باطفال قادرون باختلاف



تدريب اطفال قادرون