تفاصيل ضبط المتهمين بالتشاجر في نبروة بعد هروب أحدهم داخل مسجد

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن الادعاء بقيام أفراد شرطة باصطحاب شخص من داخل أحد المساجد أثناء أداء الصلاة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/7 الماضى، تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، بنشوب مشاجرة ببندر نبروه، بين كل من طرف أول (عامل)، طرف ثان ( 4 عمال)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات سابقة بينهم، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بعصى، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

على الفور تم الانتقال لمكان الواقعة، وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفـى المشاجرة، قام أحد أفراد الطرف الثانى بالهرب والدخول لأحد المساجد، وتم ضبطه فـى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.