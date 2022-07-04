بذور الحلبة.. تعرف على كيفية استخدامها بشكل صحيح لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لمراقبي الوزن، يعد نقع ملعقة من بذور الحلبة في ​​الماء وشربها على معدة فارغة طريقة رائعة لتقليص السنتيمترات الإضافية من محيط الخصر، وشرب هذا على معدة فارغة يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي ، ويعزز الهضم وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.

وفقا لموقع " webmd"، فإن هذه البذور الصفراء زاهية اللون مع نكهة فريدة والكثير من العناصر الغذائية، تغذي الجسم بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والألياف الغذائية وفيتامين أ ، ج ، ك و B6.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى للشرب مياه الحلبة؟

تخفف من تشنجات الحيض:



الخصائص المضادة للالتهابات لبذور الحلبة تساعد في إدارة تقلصات الدورة الشهرية بشكل أفضل وتقليل المضاعفات الأخرى المرتبطة بها مثل عدم انتظامها أو الألم.

إدارة سكر الدم:



بذور الحلبة رائعة لإدارة مرض السكري، ويمكن أن يساعد شرب مياه الحلبة في ​​تحسين حساسية الأنسولين للتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

فوائده للبشرة:



يساعد ماء الحلبة على تحسين جودة البشرة عن طريق طرد السموم وتعزيز عملية الهضم، هذه البذور هي مصادر غنية بفيتامين C و K وبالتالي تساعد في علاج مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء والبثور.

تعزيز إنتاج حليب الثدي:



شرب ماء الحلبة يمكن أن يعزز إنتاج حليب الثدي. يُعزى هذا التأثير إلى الاستروجين النباتي الذي يمكنه أيضًا تحسين صحة الطفل أيضًا.