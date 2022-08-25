ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.91% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2210.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3171.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 692.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437.4 مليار جنيه إلى 444.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 128.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 563 مليار جنيه إلى 573.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.934 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.107 مليار ورقة منفذة على 315 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 65.4 مليون ورقة منفذة على 2479 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 47.61% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.39%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 876.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 116.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 130.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 247.2 ألف عملية.