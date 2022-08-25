البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و"إيديتا" و"هيرميس"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.574 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 208.995 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.562 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 678.391 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.705 مليون شهادة، وليسيكو مصر إلى 1.980 مليون سهم، شركة حديد عز عند 73.621 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 660 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 7.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 82.4 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 208.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 256.3 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 12675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.