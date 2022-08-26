"بيطرى الأقصر" تضبط 113 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة نجحت فى ضبط 113 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وشارك فى الحملات كل من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، والدكتورة نرمين حسين والدكتورة سماح رضا أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالإشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين بالأقصر، تم خلالها ضبط إجمالي كمية 113 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما قام أطباء التفتيش الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، وتمكنت اللجنة من ضبط 10 عشرة كيلو جرام من لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام، كما تم تحرير عدد 3 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وجارى إستمرار الحملات بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



اللحوم الغير صالحة المضبوطة بحملات بيطرى الأقصر



بيطرى الأقصر تضبط 113 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة



ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى









