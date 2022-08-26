انتشال جثة طفل لقى حتفه غرقا فى ترعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

انتشلت قوة من الإنقاذ النهري بالغربية، جثة طفل في العقد الثاني من العمر بعدما لقي حتفه غرقا في الترعة المارة بقرية منشأة الكردي مركز كفر الزيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في الترعة المارة بقرية منشأة الكردي.

انتقلت قوة أمنية من الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وتم انتشال جثة الطفل ويدعى "م.م" حيث نزل للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.