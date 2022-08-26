اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:57 م
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انتقاما لها

الجنود الروس يكتبون اسم داريا دوجينا على القذائف قبل قصف أوكرانيا.. فيديو وصور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:51 م
الجنود الروس يكتبون اسم داريا دوجينا على القذائف قبل قصف أوكرانيا.. فيديو وصور اسم داريا دوجينا علي القذائف الروسية
كتبت : شيماء عبد المنعم

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رصدت عدسات الكاميرات، جنودا فى الجيش الروسى، وهم يكتبون رسالة إلى "داريا دوجينا" الصحفية الروسية، وابنه الكسندر دوجينا الملقب بـ"عقل بوتين"، على قذائف وقنابل يدوية قبل إطلاق وابل من الذخائر على القوات الأوكرانية.

Russian President Vladimir Putin's troops have been filmed writing the message 'For Darya Dugina' on shells and grenades before firing a volley of the munitions at Ukrainian forces

Russian President Vladimir Putin's troops have been filmed writing the message 'For Darya Dugina' on shells and grenades before firing a volley of the munitions at Ukrainian forces

كتب الجنود الروس فى منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على الذخيرة، أن هذا كان "انتقامهم" من أجل دوجينا، 29 عامًا، ابنة مستشار بوتين "المعلم" فى راسبوتين، التى قُتلت فى انفجار سيارة مفخخة نهاية الأسبوع.

Pro-Putin fighters have been filmed firing ammunition at Ukraine's forces daubed with the message 'For Darya Dugina'

Dugina (right), whose father Alexander Dugin (left) is a notorious urtlanationalist, died in an explosion on a motorway near the village of Bolshiye Vyazyomy just outside Moscow on Saturday night

Video shows Russian forces from the Sparta Battalion in the puppet state of Donetsk People's Republic in eastern Ukraine writing 'For Darya Dugina', 'RIP Darya Dugina' and 'RIP girl, we'll avenge you' on shells and grenades

ويظهر مقطع فيديو قوات روسية من كتيبة سبارتا في الدولة العميلة لجمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا، تكتب "من أجل داريا دوجينا" و "RIP Darya Dugina"، سننتقم لك" بالقذائف والقنابل اليدوية.

وتصدرت داريا دوجينا الصحفية الروسية وابنه الكسندر دوجينا الملقب بـ "عقل بوتين"، عناوين الصحف بعد تفجير سيارتها الأسبوع الماضي في موسكو ويعتقد الكثير أن والدها كان الهدف الحقيقي في الهجوم.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، لم تكن داريا دوجينا اسما شهيرا في روسيا، لكن على الرغم من ذلك كان لها تواجد إعلامى منذ بدء حرب أوكرانيا، حيث تبنت أفكارًا مؤيدة للعملية الروسية ومعادية لسياسات الغرب.

The burnt out wreckage of Dugina's Toyota is seen here after the deadly explosion on August 20

كما تبنت نظرية والدها التي أساسها مهمة روسيا هى تحدى الهيمنة الأمريكية على العالم، بمساعدة الأحزاب المناهضة لفكرة الاتحاد الأوروبي، كما كتبت في عدد من المنشورات المؤيدة للحكومة وكانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Most international observers remain convinced the assassination was actually carried out by Russian agents who wanted to silence the victim's father. Mr Dugin was seen at the blast scene, holding his head in his hands

بعد أن بدأت روسيا في حشد قواتها في نوفمبر 2021 على الحدود مع أوكرانيا، وصفت داريا أوكرانيا بأنها "حدود طبيعية" بين روسيا والغرب، وبعد بدء الحرب، أيدت دوجين الهجوم الروسي جهارا، وكتبت أنه بمثابة "تحقيق لفكرة الإمبراطورية".

في يوليو، وضعت على قائمة عقوبات المملكة المتحدة باعتبارها "مساهمة كبيرة وذات شأن في التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا"، وفي منتصف يونيو زارت مصانع الصلب في آزوفستال، بعد فترة وجيزة من احتلال القوات الروسية لمدينة ماريوبول التي كانت محاصرة لفترة طويلة.

قبل اغتيالها، كانت تتعاون مع دار نشر روسية يمينية متطرفة هي ذا بلاك هندريد "The Black Hundred" في إصدار قادم لكتاب ذا بوك أوف زيد "The Book of Z"، الذي وصفه الناشرون بأنه مجموعة من الشهادات والقصص من قبل المشاركين وشهود العيان في الحرب على أوكرانيا، وأصبح الحرف "Z" رمزا للجيش الروسي لأوكرانيا، إذ حملت المركبات العسكرية وأفراد القوات الروسية هذا الحرف طوال الأشهر الستة الماضية.


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