بعد تفجير سيارتها وسط موسكو.. معلومات جديدة عن ابنة "عقل بوتين"

كتبت: نهال أبو السعود

تصدرت داريا دوجينا الصحفية الروسية وابنه الكسندر دوجينا الملقب بـ "عقل بوتين" عناوين الصحف بعد تفجير سيارتها الأسبوع الماضي في موسكو ويعتقد الكثير ان والدها كان الهدف الحقيقي في الهجوم.

وفقا لشبكة بي بي سي، لم تكن داريا دوجينا اسما شهيرا في روسيا لكن على الرغم من ذلك كان لها تواجد اعلامي منذ بدء حرب أوكرانيا حيث تبنت أفكارا مؤيدة للعملية الروسية ومعادية لسياسات الغرب.

كما تبنت نظرية والدها التي أساسها مهمة روسيا هي تحدي الهيمنة الأمريكية على العالم، بمساعدة وكذلك الأحزاب المناهضة لفكرة الاتحاد الأوروبي، كما كتبت في عدد من المنشورات المؤيدة للحكومة وكانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد أن بدأت روسيا في حشد قواتها في نوفمبر 2021 على الحدود مع أوكرانيا، وصفت داريا أوكرانيا بأنها "حدود طبيعية" بين روسيا والغرب، وبعد بدء الحرب، أيدت دوجين الهجوم الروسي جهارا، وكتبت أنه بمثابة "تحقيق لفكرة الإمبراطورية".

في يوليو، وضعت على قائمة عقوبات المملكة المتحدة باعتبارها "مساهمة كبيرة وذات شأن في التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا".

وفي منتصف يونيو زارت مصانع الصلب في آزوفستال، بعد فترة وجيزة من احتلال القوات الروسية لمدينة ماريوبول التي كانت محاصرة لفترة طويلة.

قبل اغتيالها، كانت تتعاون مع دار نشر روسية يمينية متطرفة هي ذا بلاك هندريد "The Black Hundred" في إصدار قادم لكتاب ذا بوك أوف زيد "The Book of Z"، الذي وصفه الناشرون بأنه مجموعة من الشهادات والقصص من قبل المشاركين وشهود العيان في الحرب على أوكرانيا.

أصبح الحرف "Z" رمزا للجيش الروسي لأوكرانيا، إذ حملت المركبات العسكرية وأفراد القوات الروسية هذا الحرف طوال الأشهر الستة الماضية.